экипаж экскаватора работал 480 мин. из них основная работа занята 330 мин вспомогательная работа 90 мин. простой по техническим причинам 30 мин и подготовительные работы 30 мин постройте круговую диаграмму распределения рабоч...
Математика
экипаж экскаватора работал 480 мин. из них основная работа занята 330 мин вспомогательная работа 90 мин. простой по техническим причинам 30 мин и подготовительные работы 30 мин постройте круговую диаграмму распределения рабочего времени этого экипажа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360градусов /480=0.75 330*0,75=247,5 90*0,75=67,5 30*0,75=22,5 30*0,75=22,5 по транспортиру откладываем эти градусы
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