Економічний розвиток великої британії та франції

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У Великій Британії і Франції, подібно до США, у період Першої світової війни спостерігався інтенсивний розвиток етатистських тенденцій і послаблення їх у 1919—1929 pp. Як країни-переможиці вони деякою мірою компенсували значні втрати, яких зазнали під час війни, на відміну від переможених країн (насамперед, Німеччини). При загальному напрямі розвитку — фомуванні системи державного регулювання економіки, результати діяльності їхніх урядів були різними. Післявоєнна економіка Англії. У післявоєнний період англійська економіка, хоча й позбавилася німецької конкуренції на світовому ринку, проте ще більше відставала від американської. Технічний застій у промисловості, пасивний зовнішньоторговельний баланс, відчутні втрати торгового флоту і багато інших чинників зумовили довгий період кволого розвитку народного господарства країни аж до початку світової економічної кризи 1929—1933 pp. До того ж позиції англійського капіталу на світовому ринку послабилися внаслідок експансіоністської політики США. Більш того, Англія виявилась їхнім боржником — сума боргу становила 4 млрд дол.