Экскурсантов можно посадить в лодки или по 4 человека или по 6 человек. в том и друг??м случае свободных мест не останется . сколько было экскурсантов , если их было больше 40, но меньше 50?

Математика

Экскурсантов можно посадить в лодки или по 4 человека или по 6 человек. в том и друг??м случае свободных мест не останется . сколько было экскурсантов , если их было больше 40, но меньше 50?

Автор: Гость