Экскурсантов можно посадить в лодки или по 4 человека или по 6 человек. в том и друг??м случае свободных мест не останется . сколько было экскурсантов , если их было больше 40, но меньше 50?
Математика
Экскурсантов можно посадить в лодки или по 4 человека или по 6 человек. в том и друг??м случае свободных мест не останется . сколько было экскурсантов , если их было больше 40, но меньше 50?
Ответ(ы):
Гость:
Если можно посадить по 6 или 4 экскурсанта значит 48 это число делится на 6 и4
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