Электронные часы показывают часы и минуты от 00:00 до 23:59 сколько раз за сутки в набо??е цифр на табло этих часов участвуют только цифры 2 и 5 или одна из этих цифр. Запиши решение и ответ.

Математика
Электронные часы показывают часы и минуты от 00:00 до 23:59 сколько раз за сутки в набо??е цифр на табло этих часов участвуют только цифры 2 и 5 или одна из этих цифр. Запиши решение и ответ.
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Автор: Гость
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Гость:
Решение не получится сказать потому что я пишу 01:00,01:01,01:02,01:03 и т.д.
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