Электронные часы показывают часы и минуты от 00:00 до 23:59 сколько раз за сутки в набо??е цифр на табло этих часов участвуют только цифры 2 и 5 или одна из этих цифр. Запиши решение и ответ.

Математика

Электронные часы показывают часы и минуты от 00:00 до 23:59 сколько раз за сутки в набо??е цифр на табло этих часов участвуют только цифры 2 и 5 или одна из этих цифр. Запиши решение и ответ.

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