Элемент 5 группы имеет высший оксид с относительной молекулярной массой 108 это
Химия
Элемент 5 группы имеет высший оксид с относительной молекулярной массой 108 это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Элементы 5 группы могут образовывать высшие оксиды общей формулой - Э2О5 M(Э2О5) = 108 2x + 16*5 = 108 2x = 28 x = 14 Элемент, имеющий молярную массу 14 - N Ответ: N2O5
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