Элемент находится в 5 группе. Относительная плотность по воздуху летучего соединения с Гидрогеном 0,587. Назовите элемент.

Химия
Элемент находится в 5 группе. Относительная плотность по воздуху летучего соединения с Гидрогеном 0,587. Назовите элемент.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: т.к. элемент находится в V группе и образует водородное соединение,  то его общая формула: RH₃ Mr(RH₃) = D(возд) · Mr(возд) = 0,587  · 29 = 17,023 RH ₃ = 17 R + 1 ·3 = 17 R = 17-3 R = 14 Ar(R) = 14, N - азот Ответ: азот
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