"Эпохой глиняных горшкрв обычно называют эпохойа) неолитаб) палеолитав) мезолитаг) энеолита

История
"Эпохой глиняных горшкрв обычно называют эпохойа) неолитаб) палеолитав) мезолитаг) энеолита
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это неолит, из-за развития ремесел стал так называться.
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