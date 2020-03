Помогите пожалуйста номер 1 полностью

Гость: Гость:

1) 1. They must clean the box. 2. They must wash the box. 3. They must give water to the chickens. 4. They must give grass to the chickens. 5. They must feed the chickens. 2) 1. May I / we clean the box? 2. May I / we wash the box? 3. May I / we give water to the chickens? 4. May I / we give grass to the chickens? 5. May I / we feed the chickens? во втором задании в вопросах можете выбрать любое местоимение " I " или " we ", на ваше усмотрение.