1/3x+2/3x+2/5x+3/5x=1/6+5/6
Математика
1/3x+2/3x+2/5x+3/5x=1/6+5/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получится 2x=1 x=1/2.
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