Эссе про школу на русском языке

Гость: Гость:

Школа... Как много мыслей приходит в голову от одного этого слова. А о чём думаешь ты? Что веет в твоём сознании? У меня там друзья, учителя... Глупо сказать, но наверное вторые и являются, в большей степени, первыми. Они готовы выслушать, понять, подсказать. Нет... Это глупо... Видно, выходные повлияли на меня. Давайте забудем. Школа: место где каждый может получить знания, место куда мы все волей неволей встаём по утрам. В тюрьме многие меньше сидят, чем мы в школе. Но разве можно быть недовольным, ведь всё лучше чем просто запереться дома... Запереться в себе... Так здравствуй школа... Я скучал...