Если 1,5 неизвестного числа разделить на 1/6 и к частному прибавить 0,2 то получится 2. Найти неизвестное число

Математика

Если 1,5 неизвестного числа разделить на 1/6 и к частному прибавить 0,2 то получится 2. Найти неизвестное число

Автор: Гость