Если 1,5 неизвестного числа разделить на 1/6 и к частному прибавить 0,2 то получится 2. Найти неизвестное число

Математика
Если 1,5 неизвестного числа разделить на 1/6 и к частному прибавить 0,2 то получится 2. Найти неизвестное число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1,5х :1/6)+0,2=2 (3/2х:1/6)+0,2=2 (3/2х*6)+0,2=2 3х=2-0,2 3х=1,8 Х=0,6
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