Cочинение на тему " люди везде разные". Буквально 20 предложений. Заранее спасибо.

Русский язык
Cочинение на тему " люди везде разные". Буквально 20 предложений. Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даже если внешне люди похожи друг на друга, то душой и характером они будут разные
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