Помогите с обществознанием зачем человеку нужен патриотизм несколько причин

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Любовь к Родине – на мой взгляд, вполне адекватное определение патриотизма. Только вот проблема в том что понимать под Родиной. Если для мононационального государства этот вопрос еще более или менее простой, то в многонациональном проблем выше крыши. Самый простое определение что Родина – это то что человек считает своей Родиной, и следовательно четко сформулировано быть не может. Вернее Родина – это максимальное из того что человек готов считать Родиной, и в интересах чего он готов действовать. Постараюсь объяснить. Введем линейку«линейку» типа город => область => страна => группа стран. Можно сказать что человек является патриотом только своего города если он готов действовать в интересах области и государства только тогда когда это совпадает и интересами города. То есть Родина для него это его город. Все конечно немного сложнее, но как модель сойдет. Государство (тут стоит разделять понятия государство и правящий режим) граждане которого являются патриотами, как правило, более жизнеспособно. Следовательно, государству выгодно чтобы его граждане были патриотами. С другой стороны в большинстве случаев гражданам страны выгодно процветание своего Государства. На мой взгляд, патриотизм во многом связан с существованием государства (если патриотизм направлен на государство). Патриотизм может быть направлен как на государство так и например на нацию. Оценки. Патриотизм считаю скорее положительным качеством. Фанатизм, в том числе и в патриотизме не редко бывает вреден. С сепаратизмом сепаратизм вполне совместим в том случае если то, что человек считает родиной - является частью государства, которое он родиной не считает. Патриотизм совместим практически с любой идеологией, не зависимо от субъективной оценки данной идеологии. «Хороший человек» не обязательно патриот.