Найдите значение произведения в столбик номер 412

Гость: Гость:

Йозефа) 1232 б) 2223 в) 1472 г) 6156 д) 8928 е) 22385 ж) 302808 з) 63135 и) 927238 к) 3265654 л) 7161440 м) 12038020 н) 3700 о) 3080000 п) 205200000 р) 4836000000