Помогите!!!! Срочноооо!!!! Решите задачу: В магазине за 20 руб. продается дневник с??олько руб. будет стоить 3 таких дневника??? Срочнякк!!!

Математика

Помогите!!!! Срочноооо!!!! Решите задачу: В магазине за 20 руб. продается дневник с??олько руб. будет стоить 3 таких дневника??? Срочнякк!!!

Автор: Гость