Помогите!!!! Срочноооо!!!! Решите задачу: В магазине за 20 руб. продается дневник с??олько руб. будет стоить 3 таких дневника??? Срочнякк!!!

Математика
Помогите!!!! Срочноооо!!!! Решите задачу: В магазине за 20 руб. продается дневник с??олько руб. будет стоить 3 таких дневника??? Срочнякк!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20руб * 3дневника =60₽
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