Доказать справедливость равенства alt;-gt;b=(¬avb)∧(av¬b)
Информатика
Доказать справедливость равенства alt;-gt;b=(¬avb)∧(av¬b)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По свойствам: Эквиваленция раскрывается как конъюнкция импликаций (A->B)^(B->A) Импликация раскрывается, как (¬А v B) Тогда раскрываем левую часть: A<->B = (A->B)^(B->A) Теперь раскрываем импликации: (A->B)^(B->A) = (¬AvB)^(¬BvA). Получается, что левая часть равна правой части.
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