Доказать справедливость равенства alt;-gt;b=(¬avb)∧(av¬b)

Гость: Гость:

По свойствам: Эквиваленция раскрывается как конъюнкция импликаций (A->B)^(B->A) Импликация раскрывается, как (¬А v B) Тогда раскрываем левую часть: A<->B = (A->B)^(B->A) Теперь раскрываем импликации: (A->B)^(B->A) = (¬AvB)^(¬BvA). Получается, что левая часть равна правой части.