Вставьте -тся или -ться. Рядом запишите вопросы. 1)Не стоит торопит...ся______________, вр??мени достаточно. 2) Ещё придёт...ся _______________ ждать, когда все соберут...ся____________. 3) Даже не верит..ся___________, что...

Русский язык

Вставьте -тся или -ться. Рядом запишите вопросы. 1)Не стоит торопит...ся______________, вр??мени достаточно. 2) Ещё придёт...ся _______________ ждать, когда все соберут...ся____________. 3) Даже не верит..ся___________, что мы достигли цели. 4) Дело мастера боит..ся___________________.

Автор: Гость