Вставьте -тся или -ться. Рядом запишите вопросы. 1)Не стоит торопит...ся______________, вр??мени достаточно. 2) Ещё придёт...ся _______________ ждать, когда все соберут...ся____________. 3) Даже не верит..ся___________, что...
Русский язык
Вставьте -тся или -ться. Рядом запишите вопросы. 1)Не стоит торопит...ся______________, вр??мени достаточно. 2) Ещё придёт...ся _______________ ждать, когда все соберут...ся____________. 3) Даже не верит..ся___________, что мы достигли цели. 4) Дело мастера боит..ся___________________.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) торопиться 2) придётся, соберутся 3) верится 4) боится
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