Из колоды в 36 карт наугад выбирают 2 карты вероятность выпадения 10 и туза

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В колоде 4 десятки, 4 туза Шанс выпадения десятки или туза = 8/36 = 2/9. Если туз или десятка выпала, то шанс получить другую карту = 4/35 Получается Шанс выпадения десятки и туза = 2/9*4/35 = 8/315