Написать проект на тему "мода будущего"
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Написать проект на тему "мода будущего"
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Гость:
В будущем люди будут стремиться ко всему натуральному. никакого гламура!
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