Написать проект на тему "мода будущего"

Английский язык
Написать проект на тему "мода будущего"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В будущем люди будут стремиться ко всему натуральному. никакого гламура!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Выпишите по порядку два раза первое, четыре раза седьмое, один раз одиннадцатое и ??ва раза сорок седьмое двузначные числа. Найдите а) среднее ариф...
Ответить
Русский язык
Расставить знаки препинания, определить тип сложного предложения, подчеркнуть грамматические основы, начертить схемы предложений 1. Страшно выли...
Ответить
Алгебра
Выпишите по порядку два раза первое, четыре раза седьмое, один раз одиннадцатое и ??ва раза сорок седьмое двузначные числа. Найдите а) среднее ариф...
Ответить
Обществознание
Помогите с обществознанием зачем человеку нужен патриотизм несколько причин
Ответить
Математика
Найдите |а|и расположите результаты в порядке убывания1)а=-0,41. 2)а=2/5. 3)а=2,8. а=-8,91. 5)а=-3 1/7 6)а=13/14 помогите пожалуйста
Ответить