Расставить знаки препинания, определить тип сложного предложения, подчеркнуть грамматические основы, начертить схемы предложений 1. Страшно выли провода на столбах да громыхали от ветра вывески. 2. Прошло полгода и книга «Тр...

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Расставить знаки препинания, определить тип сложного предложения, подчеркнуть грамматические основы, начертить схемы предложений 1. Страшно выли провода на столбах да громыхали от ветра вывески. 2. Прошло полгода и книга «Трагедия Согдианы» вышла в свет 3. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву ижицу 4. Это все ожидали однако настроение было испорчено. 5. Мы с сестрой плакали мать также плакала 6.В саду было тихо и лишь откуда-то издалека доносился шум колёс. 7.Зелёные стены леса раздвинулись и перед нами раскинулось пшеничное поле. 8.Весной жилище суслика прогревается и хозяин выходит из своего зимнего заточения. 9.Цвели кувшинки и было много камыша. 10.Строители подойдут к реке и начнётся переправа на другой берег.

Автор: Гость