Найдите наименьшее общее кратное знаменателей дробей 3/16и5/12
Математика
Найдите наименьшее общее кратное знаменателей дробей 3/16и5/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОК(16 и 12) = 2*2*2*2*3 = 48 16 = 2*2*2*2 12 = 2*2*3
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