если альфа принадлежит (3пи/2), то sin альфа, косинус альфа, тангенс альфа, катангенс альфа меньше или больше нуля?
Алгебра
если альфа принадлежит (3пи/2), то sin альфа, косинус альфа, тангенс альфа, катангенс альфа меньше или больше нуля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos<0, тк угол находится во 2 чертверти,косинус во 2 четверти отрицателен sin>0,тк угол находится во 2 четверти,а синус углов 2 четверти положителен=> и его синус положителен tg<0, ну а при деление спинуса на косинус сохраняется знак минус ctg<0
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