2,6x-0,75=0,9x -35,6 и в 2 3,4x+0,65=0,9x-25,6

Алгебра
2,6x-0,75=0,9x -35,6 и в 2 3,4x+0,65=0,9x-25,6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.     2,6х-0,9х=0,75-35,6        1,7х=-34,85         х=-20,5 2.  23,4х-0,9х=-25,6-0,65     22,5х=-26,25      х=-26,25/22,5
Гость:
2,6x-0,75=0,9x -35,6 35,6-0,75=0,9x-2,6x 34,85=-1,7x x=-20,5   23,4x+0,65=0,9x-25,6 23,4x-0,9x=-0,65-25,6 22,5x=-26,25 x=-26,25/22,5
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