2,6x-0,75=0,9x -35,6 и в 2 3,4x+0,65=0,9x-25,6
Алгебра
2,6x-0,75=0,9x -35,6 и в 2 3,4x+0,65=0,9x-25,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2,6х-0,9х=0,75-35,6 1,7х=-34,85 х=-20,5 2. 23,4х-0,9х=-25,6-0,65 22,5х=-26,25 х=-26,25/22,5
Гость:
2,6x-0,75=0,9x -35,6 35,6-0,75=0,9x-2,6x 34,85=-1,7x x=-20,5 23,4x+0,65=0,9x-25,6 23,4x-0,9x=-0,65-25,6 22,5x=-26,25 x=-26,25/22,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в одном вагоне 38 пассажиров,а в другом 26.сколько пассажиров должно перейти из одного вагона в другой,чтобы в двух вагонах их стало поровну?
Математика
Марина раскрасила 2 альбома по 10 листов и ещё 3 альбома всего она раскрасила 53 листа сколько листов в каждом из трёх альбомов?
Физика
Физика
каков плотность сплава изготовленного из 2кубич.см золота,и 5кубич.см серебра. Предположительный ответ 1300кг.кубич.м.