Чему равен угол падения если угол отражения равен 90 градусов? А.)30 б 60 в 120 Г 90
Физика
Чему равен угол падения если угол отражения равен 90 градусов? А.)30 б 60 в 120 Г 90
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол падения всегда равен углу отражения. Ответ:г 90 градусов.
Гость:
Угол падения равен углу отражения,значит 90. Вариант Г.
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