Два путника одновременно вышли навстречу друг другу из пунктов А и В и встетились через 3 часа. Через 2 часа после втречи первый пришел в В. Через сколько часов после встречи второй пришел в пункт А?

Гость: Гость:

Если разобраться, задача решения не имеет, потому что неизвестна очень важная составляющая - скорость. с логической точки зрения: 1ый путник до встречи шел 3 часа потом 2 часа. в результате 1ый прошел весь путь. то есть у первого на путь затратилось 5 часов. Можно скорость 2ого быть и больше и меньше. но если их скорость равна, то 2ой придет через 2 часа тоже.