Два путника одновременно вышли навстречу друг другу из пунктов А и В и встетились через 3 часа. Через 2 часа после втречи первый пришел в В. Через сколько часов после встречи второй пришел в пункт А?

Алгебра
Два путника одновременно вышли навстречу друг другу из пунктов А и В и встетились через 3 часа. Через 2 часа после втречи первый пришел в В. Через сколько часов после встречи второй пришел в пункт А?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если разобраться, задача решения не имеет, потому что неизвестна очень важная составляющая - скорость. с логической точки зрения:  1ый путник до встречи шел 3 часа потом 2 часа. в результате 1ый прошел весь путь.  то есть у первого на путь затратилось 5 часов. Можно скорость 2ого быть и больше и меньше. но если их скорость равна, то 2ой придет через 2 часа тоже.
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