к солям относится:1)метан2)углекислый газ3)озон4)фосфат кальция
Химия
к солям относится:1)метан2)углекислый газ3)озон4)фосфат кальция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фосфат кальция Ca3(PO4)2-соль
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