каков плотность сплава изготовленного из 2кубич.см золота,и 5кубич.см серебра. Предположительный ответ 1300кг.кубич.м.

Физика
каков плотность сплава изготовленного из 2кубич.см золота,и 5кубич.см серебра. Предположительный ответ 1300кг.кубич.м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ρсплава=вся m/ весь V m золота=ρ золота*V з m серебра=аналогично ρ сплава=ρ з*Vз+ρ с*Vс/2см^3+5cм^3=>38,6г+52,5г/7см^3=13,01г/см^3≈1300кг/м^3 Ответ:ρ сплава=1300кг/м^3
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