Марина раскрасила 2 альбома по 10 листов и ещё 3 альбома всего она раскрасила 53 листа сколько листов в каждом из трёх альбомов?

Математика

Марина раскрасила 2 альбома по 10 листов и ещё 3 альбома всего она раскрасила 53 листа сколько листов в каждом из трёх альбомов?

Автор: Гость