Марина раскрасила 2 альбома по 10 листов и ещё 3 альбома всего она раскрасила 53 листа сколько листов в каждом из трёх альбомов?
Математика
Марина раскрасила 2 альбома по 10 листов и ещё 3 альбома всего она раскрасила 53 листа сколько листов в каждом из трёх альбомов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 альбоме 10 листов , во 2 альбоме 10 листов , в 3 альбоме 11 листов , в 4 альбоме 11 листов , в 5 альбоме 11 листов
Гость:
Составляем уравнение 20+3х=53 3х=53-20 3х=33 х=33/3 х=11 делаем проверку: 2 альбома по 10 листов =20 и 3 альбома по 11=33 20+33=53 листа
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