Если бы ты был композитором, то музыкой какого характера озвучил бы это стихотвор??ние? горные вершины спят во тьме ночной; тихие долины полны свежей мглой; не пылит дорога, не дрожат листы... подожди немного, отдохнешь...
Музыка
Если бы ты был композитором, то музыкой какого характера озвучил бы это стихотвор??ние? горные вершины спят во тьме ночной; тихие долины полны свежей мглой; не пылит дорога, не дрожат листы... подожди немного, отдохнешь и ты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русская народная наверное
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