Если бы ты был композитором, то музыкой какого характера озвучил бы это стихотвор??ние? горные вершины спят во тьме ночной; тихие долины полны свежей мглой; не пылит дорога, не дрожат листы... подожди немного, отдохнешь...

Музыка

Если бы ты был композитором, то музыкой какого характера озвучил бы это стихотвор??ние? горные вершины спят во тьме ночной; тихие долины полны свежей мглой; не пылит дорога, не дрожат листы... подожди немного, отдохнешь и ты.

Автор: Гость