Периметр футбольного поля прямоугольной формы 350 м.Отношение ширины к длине 2:3.Найдите S - площадь футбольного поля
Математика
Периметр футбольного поля прямоугольной формы 350 м.Отношение ширины к длине 2:3.Найдите S - площадь футбольного поля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3=5 350:5=70 70*2=140 (Ширина) 70*3=210 (длина) S=140*210=29400м.кв=29,4км.кв
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