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Кем был по званию Тарас бульба
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Кем был по званию Тарас бульба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тарас Бульба был полковником
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