Кем был по званию Тарас бульба

Литература
Кем был по званию Тарас бульба
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тарас Бульба был полковником
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите пжл.Где в корне происходит поглощение воды и растворегных в ней веществ
Ответить
Математика
100 см= 1 100 кг=1 100 к.=1 100од.=1 100 см=10 100кг=10
Ответить
Алгебра
Решить уравнение х+х-10+4\5*(х+х-10)=90
Ответить
Русский язык
Слова асоциации к слову юрист военный и фотограф
Ответить
Математика
Составь задачу по по выражению 120+65*2
Ответить