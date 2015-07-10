Если числа x и y такие, что xgt;y, то верно неравенство Помогите пожалуйста

Алгебра
Если числа x и y такие, что xgt;y, то верно неравенство Помогите пожалуйста
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