Если из самого большого двузначного числа вычесть самое маленькое двузначное число, то получится (А) 88 (Б) 89 (В) 90 (Г) 91 (Д) 99
Математика
Если из самого большого двузначного числа вычесть самое маленькое двузначное число, то получится (А) 88 (Б) 89 (В) 90 (Г) 91 (Д) 99
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)89 (99-10=89).............
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