Какая пара слов является лишней 1)вспоминал о друге-пошел к другу,пробирался между деревьев-спрятался за деревьями,приехал в город-отдыхал в городе,сьехал с горы-поднимался в гору

Русский язык

Какая пара слов является лишней 1)вспоминал о друге-пошел к другу,пробирался между деревьев-спрятался за деревьями,приехал в город-отдыхал в городе,сьехал с горы-поднимался в гору

Автор: Гость