Какая пара слов является лишней 1)вспоминал о друге-пошел к другу,пробирался между деревьев-спрятался за деревьями,приехал в город-отдыхал в городе,сьехал с горы-поднимался в гору

Русский язык
Какая пара слов является лишней 1)вспоминал о друге-пошел к другу,пробирался между деревьев-спрятался за деревьями,приехал в город-отдыхал в городе,сьехал с горы-поднимался в гору
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приехал в город-отдыхал в городе
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