Пойдя в двух недельный поход 12 туристам надо купить пакетов с сухой едой .одному в день надо 2 пакета. на сколько дней еды хватит 8 туристам по действиям

Математика
Пойдя в двух недельный поход 12 туристам надо купить пакетов с сухой едой .одному в день надо 2 пакета. на сколько дней еды хватит 8 туристам по действиям
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*14*2=336 всего столько пакетов сухой еды 336/2/8=21 дней 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить уравнение (4х-19)(4х+19)=0
Ответить
История
Общее собрание крестьян называется:
Ответить
Другие предметы
Площадь прямоугольной формы 17 200 а его длина 200 м найди его периметр
Ответить
Математика
Альбом стоит 54 руб., а блокнот 14руб. На сколько больше денег надо заплатить за 3 аль??ома, чем на 3 блокнота? 1) на 162руб 2) на 120руб 3)...
Ответить
Геометрия
Может ли многоугольник иметь а) одну диагональ б) три диагонали в) восемь диагонал??й?
Ответить