Пойдя в двух недельный поход 12 туристам надо купить пакетов с сухой едой .одному в день надо 2 пакета. на сколько дней еды хватит 8 туристам по действиям

Математика

Пойдя в двух недельный поход 12 туристам надо купить пакетов с сухой едой .одному в день надо 2 пакета. на сколько дней еды хватит 8 туристам по действиям

Автор: Гость