Пойдя в двух недельный поход 12 туристам надо купить пакетов с сухой едой .одному в день надо 2 пакета. на сколько дней еды хватит 8 туристам по действиям
Математика
Пойдя в двух недельный поход 12 туристам надо купить пакетов с сухой едой .одному в день надо 2 пакета. на сколько дней еды хватит 8 туристам по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*14*2=336 всего столько пакетов сухой еды 336/2/8=21 дней
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