Площадь прямоугольной формы 17 200 а его длина 200 м найди его периметр
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Площадь прямоугольной формы 17 200 а его длина 200 м найди его периметр
Ответ(ы) на вопрос:
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172000:200=86 м. ширина (200+86)*2=572 м - Периметр
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