Возле школы растет 8 берез,а лип на 3 дерева больше.Сколько всего деревьев растет в??зле школы?
Математика
Возле школы растет 8 берез,а лип на 3 дерева больше.Сколько всего деревьев растет в??зле школы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+3=11(л) - растет возле школы 11+8=19(д) - всего растет возле школы Ответ: 19 деревьев
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