Помогитеее)Для этана характерно 1)образование 1-бромэтана в реакции с бромом 2)реакция полимеризации 3)взаимодействие с перманганатом калием 4)сгорание в кислороде 5)реакция гидрирования

Химия
Помогитеее)Для этана характерно 1)образование 1-бромэтана в реакции с бромом 2)реакция полимеризации 3)взаимодействие с перманганатом калием 4)сгорание в кислороде 5)реакция гидрирования
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 4 точно, но под вопросом ответ под номером 1, так как продукт бромирования этана называется просто: бромэтан, без всяких цифр.  
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