Приведите примеры определенно личные,обобщенно личные, неопределенно личные по 3-5 примеров пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Определенно-личные: Едем на поезде уже вторые сутки. Говорю тебе в последний раз. Смотришь и наглядеться не можешь. Неопределенно-личные: В Сибири не любят горячку и спешку. По телевидению транслировали чемпионат по футболу. В школьном дворе оборудовали новую спортивную площадку. Обобщенно-личные: Цыплят по осени считают. Что посеешь, то и пожнешь. По одёжке протягивают ножки.