Приведите примеры определенно личные,обобщенно личные, неопределенно личные по 3-5 примеров пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Приведите примеры определенно личные,обобщенно личные, неопределенно личные по 3-5 примеров пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определенно-личные: Едем на поезде уже вторые сутки. Говорю тебе в последний раз. Смотришь и наглядеться не можешь. Неопределенно-личные: В Сибири не любят горячку и спешку. По телевидению транслировали чемпионат по футболу. В школьном дворе оборудовали новую спортивную площадку. Обобщенно-личные: Цыплят по осени считают. Что посеешь, то и пожнешь. По одёжке протягивают ножки.
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