Найдите значение выражения ab/a+b*(a/b-b/a) при a=√6+6, b=√6-8
Математика
Найдите значение выражения ab/a+b*(a/b-b/a) при a=√6+6, b=√6-8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно понял запись условия, то: ab/a+b*(a/b-b/a) = (ab/a)+b*(a/b-b/a) = ( ab/(a+b) ) * ( (a+b)(a-b)/ab) = (1/(a+b)) * (a+b)(a-b) = a-b = √6+6-√6+8 = 14
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