Найдите значение выражения ab/a+b*(a/b-b/a) при a=√6+6, b=√6-8

Математика
Найдите значение выражения ab/a+b*(a/b-b/a) при a=√6+6, b=√6-8
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно понял запись условия, то: ab/a+b*(a/b-b/a) = (ab/a)+b*(a/b-b/a) = ( ab/(a+b) ) * (  (a+b)(a-b)/ab) = (1/(a+b)) * (a+b)(a-b) = a-b = √6+6-√6+8 = 14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
7. Анализ атмосферы Венеры показал, что в 15 л венерианского «воздуха» содержится 0,65 моль углекислого газа. Рассчитайте объемную долю углекислого...
Ответить
Математика
500200-124949÷307+124535
Ответить
Литература
ПОМОГИТЕ Расставьте ударения в фамилиях деятелей русской культуры Бальмонт Ко??стантин - поэт Иванов Александр- художник Иванов Всеволод -...
Ответить
История
Первые победы в 334 г до н .э поход Александра Македонского на Восток
Ответить
Математика
Двое рабочих работая вместе могут выполнить работу за 2 дня, если сначала 2/3 работы выполнит один, а затем его сменит другой то вся работа будет в...
Ответить