Двое рабочих работая вместе могут выполнить работу за 2 дня, если сначала 2/3 работы выполнит один, а затем его сменит другой то вся работа будет выполнена за 4 дня. за сколько дней каждый рабочий может выполнить всю работу?

Математика
Двое рабочих работая вместе могут выполнить работу за 2 дня, если сначала 2/3 работы выполнит один, а затем его сменит другой то вся работа будет выполнена за 4 дня. за сколько дней каждый рабочий может выполнить всю работу?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Принимаем вся робота =1.      х - к-во дней, за которое 1-й рабочий может выполнить всю работу;  у - к-во дней, за которое 2-й рабочий может выполнить всю работу;  Составляем первое уравнение системы:  1/х+1/у=1/2;   Составляем второе уравнение системы:  2/3*х+1/3*у=1/4;  из первого уравнения х=2у/у-2; подставляем это выражение во второе уравнение, получаем:  2/3*(2у/у-2)+1/3*у=4.  Решая его, получаем квадратное уравнение:  у²-10у+24=0; Решая квадратное уравнение, получаем корни:  у₁=6; У₂=4.   Тогда х₁=3;  х₂=4.  Анализируя корни, приходим к выводу, что: у₁=4;  х₁=4. Проверка:  1/4+1/4=1/2  (удовлетворяет первому уравнению системы); 2/3*4+1/3*4=4   (удовлетворяет второму уравнению системы);  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
К какому классу компьютерных сетей подключается компьютер с данным адресом. 128.255.0.255
Ответить
Русский язык
Как проверить слово слышался (букву "А") и прерывистый (приставку "пре")
Ответить
Английский язык
учила французский...по этому англ. сына вводит в уас! хелп!!! I can ...Great! They can t ...Too dad! She likes ...She can .....all day long.She can...
Ответить
Русский язык
Укажи строку ,в которой все слова с безударным гласным звуком,проверяемым ударением. а) мороз,пенал,работа,ученик. б) медведь, заяц,месяц,капуста. ...
Ответить
Математика
Ученика получили задание написать мне Сколько различных трехзначных чисел не содержащих записи цифру 7 Сколько всего можно записать таких чисел
Ответить