Потрібен твір на тему моя улюблена справа

Гость: Гость:

У мене є 5 улюблених занять. Кожному я намагаюся приділити час . Всі вони, так чи інакше, сприяють моєму розвитку, як особистості , і приносять величезне задоволення. Хочеться сподіватися, що не тільки я отримую користь, але хтось ще.По-перше , це прогулянки з моїм псом Малюком. Незважаючи на ім’я, собака вище мене ростом (якщо стане на задні лапи) і з потужним торсом. Ми підібрали його на вулиці, коли він маленьким щеням замерзав на морозі. Поки шукали йому господарів, самі прив’язалися до пса, адже він виявився розумним, відданим і веселим.По-друге, я займаюся програмуванням. Сюди багато чого входить, наприклад, поглиблене вивчення англійської мови і освоєння культури роботи, а ще потрібен серйозний підхід до дослідження такого пристрою, як комп’ютер, його можливостей, схем набору різних комбінацій клавіш.Це цілий світ, мистецтво, побудова розумових процесів на рівні високих технологій, коли чітко відстежується хід міркувань від причини до слідства. Але іноді здається, що присутня деяка частка чаклунства, коли не тямиш ще, як діє схема, але слідуючи їй, приходиш до неймовірно простого рішення.Третє заняття, яке мені дуже подобається – рослинництво. Звичайно, причина, по якій я захоплююся цією наукою, не прогодувати всю сім’ю, всю країну або весь світ. Просто мені дуже цікавий сам процес вирощування культур. Коли з одного маленького насіннячка виходить ціле дерево або кущ, на якому ростуть плоди, що можна їсти. Дивно, як це відбувається! Особливо, усвідомлюючи, що на все це можна впливати, приносячи користь чи шкоду.Таке захоплення у мене з’явилося, коли помер мій дідусь і нам у спадок залишилася дача. Коли ми перший раз туди приїхали, то здивувалися, в якому порядку були будинок і город. Закидати все це не хотілося, ми й стали займатися рослинами. Все це дуже сподобалося мені і всій родині.Ще мені подобається дивитися фільми. Я навіть вважаю себе великим естетом в цьому питанні. Як у людей є бібліотеки, так і у мене є ціла колекція кінострічок. Від хорошого кіно я просто в захваті. Знайшовши гідний фільм, намагаюся «пригостити» ним всіх рідних і друзів. Ми з величезним задоволенням обговорюємо кіно після перегляду. Виходить цілий вечір з насиченою програмою, кінокритикою і чаюванням. Можливо, ми колись вийдемо на рівень престижних кінофестивалів і будемо роздавати почесні нагороди та премії. (Жартую!)