Решите пожалуйста , 19 БАЛЛОВ.

Гость: Гость:

Линии индукции поля и ток взаимно перпендикулярны. Дано: B=10мТл=0,01 Тл I=50A ? L=0,1 м, альфа=90 o Найти F Решение. F=BILsinальфа =0,01 Тл * 50 А * 0,1 м sin 90 o = 0,05 H ответ F= 0,05 Н