Кто этот человек? (До 10 баллов за правильное определение мореплавателя и информац??ю о его открытиях) В отличие от своего великого внука, этот мореплаватель так и не стал знаменитым. Хотя о его жизни можно написать приключенче...

География

Кто этот человек? (До 10 баллов за правильное определение мореплавателя и информац??ю о его открытиях) В отличие от своего великого внука, этот мореплаватель так и не стал знаменитым. Хотя о его жизни можно написать приключенческий роман. Еще юношей он провел три года в испанской тюрьме. Сбежав оттуда, он становится капитаном. Совершает кругосветное плавание. Участвует в нескольких сражениях и получает чин адмирала. Открывает несколько островов и проливов, но в историю он вошел, прежде всего, как дед своего великого внука. Назовите имя мореплавателя и напишите, какие открытия он совершил.

Автор: Гость