Кто этот человек? (До 10 баллов за правильное определение мореплавателя и информац??ю о его открытиях) В отличие от своего великого внука, этот мореплаватель так и не стал знаменитым. Хотя о его жизни можно написать приключенче...
География
Кто этот человек? (До 10 баллов за правильное определение мореплавателя и информац??ю о его открытиях) В отличие от своего великого внука, этот мореплаватель так и не стал знаменитым. Хотя о его жизни можно написать приключенческий роман. Еще юношей он провел три года в испанской тюрьме. Сбежав оттуда, он становится капитаном. Совершает кругосветное плавание. Участвует в нескольких сражениях и получает чин адмирала. Открывает несколько островов и проливов, но в историю он вошел, прежде всего, как дед своего великого внука. Назовите имя мореплавателя и напишите, какие открытия он совершил.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эрнан Кортес. Завоевал Мексику и благодаря ему в Европе с 1520-х годов стали использовать ваниль и шоколад.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На ферме 30 коров. Каждая в среднем дает 15 килограмм молока в сутки. Сколько килограмм масла можно изготовить из молока, полученного за месяц ото ...
Алгебра
В коробке 8 белых и 14 черных шара.Двое Поочередно наугад вынимают по шару .С какой вероятность первый вынет белый шар? второй вынет белый шар?
Русский язык
Установите соответствие между глаголами и его спряжением для каждого слова,обозначенного буквой ,опередите спряжение обозначенное цифрой.Глагол А)в...
Английский язык