В коробке 8 белых и 14 черных шара.Двое Поочередно наугад вынимают по шару .С какой вероятность первый вынет белый шар? второй вынет белый шар?

Алгебра
В коробке 8 белых и 14 черных шара.Двое Поочередно наугад вынимают по шару .С какой вероятность первый вынет белый шар? второй вынет белый шар?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P(A)=8/(8+14)=8/22=4/11( вероятность для первого) P(A)=7/21=1/3 (для второго)
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