В коробке 8 белых и 14 черных шара.Двое Поочередно наугад вынимают по шару .С какой вероятность первый вынет белый шар? второй вынет белый шар?

Алгебра

В коробке 8 белых и 14 черных шара.Двое Поочередно наугад вынимают по шару .С какой вероятность первый вынет белый шар? второй вынет белый шар?

Автор: Гость