Установите соответствие между глаголами и его спряжением для каждого слова,обозначенного буквой ,опередите спряжение обозначенное цифрой.Глагол А)возиться Б)бороться В)зависеть Спряжение 1)первое 2)второе. Помогите ппппппллллииизз
Русский язык
Установите соответствие между глаголами и его спряжением для каждого слова,обозначенного буквой ,опередите спряжение обозначенное цифрой.Глагол А)возиться Б)бороться В)зависеть Спряжение 1)первое 2)второе. Помогите ппппппллллииизз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) возиться -1) Б) бороться - 2) В)зависеть - 2)
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