Установите соответствие между глаголами и его спряжением для каждого слова,обозначенного буквой ,опередите спряжение обозначенное цифрой.Глагол А)возиться Б)бороться В)зависеть Спряжение 1)первое 2)второе. Помогите ппппппллллииизз

Русский язык

Установите соответствие между глаголами и его спряжением для каждого слова,обозначенного буквой ,опередите спряжение обозначенное цифрой.Глагол А)возиться Б)бороться В)зависеть Спряжение 1)первое 2)второе. Помогите ппппппллллииизз

Автор: Гость