В каком из предложений пропущена одна (только одна!) запятая? И все же эта женщина была необыкновенно хороша собой. – Это – лучше. Вовремя уйти всегда лучше. Часы показывали половину шестого. – Расскажите мне что там у ...
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В каком из предложений пропущена одна (только одна!) запятая? И все же эта женщина была необыкновенно хороша собой. – Это – лучше. Вовремя уйти всегда лучше. Часы показывали половину шестого. – Расскажите мне что там у вас случилось? – спросил старик. Ему оставалось еще осмотреть лишь небольшое бюро к счастью незапертое. ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Расскажите мне,что там у вас случилось?
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