ПОмогите пожалуйста!!!2 часа уже сижу , завтра сдавать да еще и на оценку
Геометрия
ПОмогите пожалуйста!!!2 часа уже сижу , завтра сдавать да еще и на оценку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 80/(2*2)=80/4=20 ......
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