Укажи строку ,в которой все слова с безударным гласным звуком,проверяемым ударением. а) мороз,пенал,работа,ученик. б) медведь, заяц,месяц,капуста. в) гора,зима,стекло,глаза. г) воробей,ворона,город,огурец
Русский язык
Укажи строку ,в которой все слова с безударным гласным звуком,проверяемым ударением. а) мороз,пенал,работа,ученик. б) медведь, заяц,месяц,капуста. в) гора,зима,стекло,глаза. г) воробей,ворона,город,огурец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)Гора,зима,стекло,глаза.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ученика получили задание написать мне Сколько различных трехзначных чисел не содержащих записи цифру 7 Сколько всего можно записать таких чисел
Українська мова
Математика
Решите пж 2476х192+32 164 (49005-48997)x82= 4929x132-39123+139x12:6x10= (49626-24 119+6559x23+28528):4x45-435679=