Укажи строку ,в которой все слова с безударным гласным звуком,проверяемым ударением. а) мороз,пенал,работа,ученик. б) медведь, заяц,месяц,капуста. в) гора,зима,стекло,глаза. г) воробей,ворона,город,огурец

Русский язык

Укажи строку ,в которой все слова с безударным гласным звуком,проверяемым ударением. а) мороз,пенал,работа,ученик. б) медведь, заяц,месяц,капуста. в) гора,зима,стекло,глаза. г) воробей,ворона,город,огурец

Автор: Гость