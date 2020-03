учила французский...по этому англ. сына вводит в уас! хелп!!! I can ...Great! They can t ...Too dad! She likes ...She can .....all day long.She can ...very well.Let s ....Oh no! I haven t got a ...Too bad!Can you ...?Yes.I can ...

Английский язык

учила французский...по этому англ. сына вводит в уас! хелп!!! I can ...Great! They can t ...Too dad! She likes ...She can .....all day long.She can ...very well.Let s ....Oh no! I haven t got a ...Too bad!Can you ...?Yes.I can ....very well.Let s ....together. он любит велик!

Автор: Гость